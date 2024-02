À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX Préfailles, dimanche 12 mai 2024.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX Préfailles Loire-Atlantique

À la découverte de l’estran rocheux un paradis aquatique pour la vie animale et végétale.

La côte rocheuse de Préfailles possède un relief hétérogène et changeant. C’est le lieu idéal pour un écosystème riche et varié. Le va et vient de la mer rythme la vie aquatique. De petits aquariums et petites mares d’eau se forment au fur et à mesure dans le creux des rochers. C’est également le lieu idéal pour découvrir cet univers marin remarquable.

Suivez l’association Hirondelle pour en apprendre davantage sur l’estran rocheux. Aude, votre guide nature, vous attend pour vous raconter l’histoire incroyable de ce monde aquatique.

Une expérience iodée inoubliable pour toute la famille

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-05-12 16:00:00

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@associationhirondelle.fr

