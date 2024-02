À la découverte de la fermentation naturelle Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 6 avril 2024.

À la découverte de la fermentation naturelle Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Samedi 6 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 6 avril à 16h

Vous souhaitez prendre soin de votre microbiote avec de délicieux légumes. Vous en avez assez du goût uniformisé des aliments de supermarché et vous rêvez de découvrir les saveurs incroyablement variées, riches et profondes des aliments fermentés mais vous ne savez pas comment faire ? Peut-être même avez-vous un peu d’appréhension à l’idée de laisser des bactéries transformer des légumes frais…

Avec cet atelier de découverte de la fermentation naturelle animé par Mathieu Castant, vous allez changer d’avis sur les microbes et apprendre à les apprivoiser, ou plutôt les laisser vous apprivoiser ! Vous aurez alors toutes les clefs en main pour vous lancer dans le monde des ferments.

À partir de 16 ans

Durée 1h30

Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Atelier Tout public