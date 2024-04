9e édition de la Redadeg, une course de relais solidaire Gourin, vendredi 17 mai 2024.

La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne.

L’événement mobilise des milliers de personnes à travers les cinq départements bretons et génère un enthousiasme communicatif. Le parcours de 2222 km passera par Rostrenen, Carhaix et Gourin, entre autres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-25

Gourin 56110 Morbihan Bretagne

