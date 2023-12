Pierres en Lumières > Cimetière Notre-Dame 9 rue du Cimetière Notre-Dame Granville, 4 décembre 2023, Granville.

Granville,Manche

Créé en 1815, face à la mer, à la limite des communes de Granville et Donville-les-Bains, le cimetière Notre-Dame conserve des tombes de noms célèbres de l’histoire de la cité, allié à une architecture parfois remarquable. Ce cimetière abrite des armateurs, des marins, des combattants, des artistes, des hommes politiques granvillais et nombre de femmes qui reflètent une partie de l’histoire de la ville. Le cimetière compte notamment sept tombes inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Une démarche de mise en valeur du cimetière a été engagée en 2022 afin de mettre en exergue sa qualité patrimoniale, historique, mémorielle et paysagère. Ce projet est composé de la réfection du carré militaire, de la création d’un parcours mémoriel et patrimoniale et de la réfection de certains monuments remarquables.

Le samedi 18 mai 2024, à l’occasion du festival Pierres en Lumières, les tombeaux des plus illustres personnages granvillais seront mis en lumière..

2024-05-18 20:00:00 fin : 2024-05-18 22:00:00. .

9 rue du Cimetière Notre-Dame

Granville 50400 Manche Normandie



Created in 1815, facing the sea on the border of the communes of Granville and Donville-les-Bains, the Notre-Dame cemetery contains the graves of famous names from the city?s history, combined with architecture that is sometimes remarkable. The cemetery is home to shipowners, sailors, warriors, artists, Granville politicians and many women who reflect part of the town?s history. The cemetery includes seven tombs listed on the supplementary inventory of historical monuments.

A project to enhance the cemetery was launched in 2022 to highlight its heritage, historical, memorial and landscape qualities. The project includes refurbishment of the military square, creation of a memorial and heritage trail, and refurbishment of a number of outstanding monuments.

On Saturday, May 18, 2024, as part of the Pierres en Lumières festival, the tombs of some of Granville’s most illustrious figures will be illuminated.

Creado en 1815, frente al mar en el límite entre Granville y Donville-les-Bains, el cementerio de Notre-Dame alberga las tumbas de nombres célebres de la historia de la ciudad, combinados con una arquitectura a veces notable. En el cementerio reposan armadores, marineros, guerreros, artistas, políticos de Granville y muchas mujeres que reflejan parte de la historia de la ciudad. El cementerio incluye siete tumbas incluidas en el inventario suplementario de monumentos históricos.

En 2022 se puso en marcha un proyecto de mejora del cementerio para poner de relieve sus cualidades patrimoniales, históricas, conmemorativas y paisajísticas. Este proyecto incluye la rehabilitación del cementerio militar, la creación de un sendero conmemorativo y patrimonial y la rehabilitación de varios monumentos destacados.

El sábado 18 de mayo de 2024, durante el festival Pierres en Lumières, se iluminarán las tumbas de algunas de las figuras más ilustres de Granville.

Der 1815 angelegte Friedhof Notre-Dame liegt direkt am Meer an der Grenze zwischen den Gemeinden Granville und Donville-les-Bains. Er beherbergt Gräber berühmter Namen aus der Geschichte der Stadt in Verbindung mit einer teilweise bemerkenswerten Architektur. Der Friedhof beherbergt Reeder, Seeleute, Kämpfer, Künstler, Politiker aus Granville und viele Frauen, die einen Teil der Geschichte der Stadt widerspiegeln. Auf dem Friedhof befinden sich sieben Gräber, die in das Zusatzinventar der historischen Denkmäler aufgenommen wurden.

Im Jahr 2022 wurde eine Maßnahme zur Aufwertung des Friedhofs eingeleitet, um seine patrimonialen, historischen, denkmalpflegerischen und landschaftlichen Qualitäten hervorzuheben. Dieses Projekt umfasst die Instandsetzung des Militärfriedhofs, die Einrichtung eines Gedenk- und Erinnerungspfades und die Instandsetzung einiger bemerkenswerter Denkmäler.

Am Samstag, den 18. Mai 2024, werden anlässlich des Festivals Pierres en Lumières die Gräber der berühmtesten Persönlichkeiten Granvilles beleuchtet.

Mise à jour le 2023-12-01 par CDT Manche