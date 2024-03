9 ème rencontre des aînés en chansons Espace Bocapole Bressuire, mercredi 15 mai 2024.

9 ème rencontre des aînés en chansons Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

La 9ème édition des Aînés en chansons qui réunit 10 EHPAD du bocage est placée sous le thème de la danse. Guidé par la cheffe de chœur Nelly Milliot et accompagné au piano par Jérémie Germain et des jeunes musiciens du Conservatoire, ce concert tant attendu est un moment fort en émotion pour les familles, les animatrices, les soignants… Il montre à quel point le chant est un

vecteur du vivre ensemble. L’occasion de porter un autre regard sur nos aînés et pourquoi pas, se laisser aller à quelques pas de danse…

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:00:00

fin : 2024-05-15

Espace Bocapole BOCAPOLE

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine conservatoire@agglo2b.fr

