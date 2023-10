Festival Tous en Scène | One woman show de Marianne James : « Tout est dans la voix » 85, avenue Général Leclec Ouistreham, 30 mars 2024, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » est de retour pour sa troisième édition, et cette année, il vous réserve une surprise de taille ! Du 28 au 31 mars 2024, l’événement tant attendu revient avec une programmation riche, alliant théâtre, humour, et, pour la première fois, un concert !

Le samedi soir, place à la grande interprète MARIANNE JAMES avec son nouveau seul en scène musical, interactif et réjouissant « Tout est dans la voix ». Une artiste exceptionnelle qui captivera le public avec son talent et sa présence scénique incomparables.

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto émerveiller quand on chante sous la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une carrière professionnelle. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Le public la connaît et l’aime pour son franc parler, sa sensibilité. Dans ce nouveau seule en scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix. Une expérience hors norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale. « Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures… de rire.

Pour cette édition, les détenteurs du pass 3 spectacles auront le privilège d’être placés en carré or dans la salle Le Goupil.

Une occasion unique de vivre le « Festival Tous en scène » dans les meilleures conditions, entourés d’artistes talentueux et de spectacles inoubliables.

Infos pratiques « Scène Théâtre et Humour » :

Tarifs : 35€ le spectacle / 90€ le pass 3 spectacles carré or

Nouveauté 2024 : lors d’un achat pass 3 spectacles carré or, vous serez placés dans le carré or

Lieu : Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Billetterie : Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella et de Caen, Esplanade Lofi

En ligne reservation.caenlamer-tourisme.fr ou au 02 31 97 18 63..

2024-03-30 20:30:00 fin : 2024-03-30 . .

85, avenue Général Leclec Salle Legoupil

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » is back for its third edition, and this year it has a big surprise in store for you! From March 28 to 31, 2024, the long-awaited event returns with a rich program combining theater, comedy and, for the first time, a concert!

On Saturday evening, the spotlight shines on the great performer MARIANNE JAMES with her new musical one-woman show, « Tout est dans la voix ». An exceptional artist who will captivate audiences with her incomparable talent and stage presence.

Singing! There are those who know and those who don’t… those who think they know… and those who don’t know they know.

We all dream of singing beautifully, of having that voice that tomorrow makes people applaud us as soon as we hum, whether it’s for our own amazement when we sing in the shower, for the applause of our children to whom we sing nursery rhymes, to impress our friends at karaoke, or outright for a professional career. To reveal yourself as a singer, what better than singing lessons, and who better than THE voice specialist in France: Marianne James!

Audiences know and love her for her outspokenness and sensitivity. In this new musical one-woman show, interactive and irresistibly funny, she takes on the role of singing teacher and takes the audience on a journey of voice discovery. An extraordinary experience in which Marianne opens her heart to us and shares her vast vocal experience. « Tout est dans la voix » will leave you aching with laughter.

For this year?s edition, holders of the 3-show pass will have the privilege of being seated in the Golden Square in the Salle Le Goupil.

A unique opportunity to experience the « Festival Tous en scène » in the best possible conditions, surrounded by talented artists and unforgettable shows.

Practical info » Scène Théâtre et Humour » :

Prices: 35? per show / 90? 3-show pass carré or

New for 2024: when you buy a 3-show gold square pass, you will be placed in the gold square

Venue: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Ticket office: Ouistreham Riva-Bella and Caen Tourist Information Office, Esplanade Lofi

Online reservation.caenlamer-tourisme.fr or call 02 31 97 18 63.

El « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella Festival » vuelve en su tercera edición, ¡y este año le tiene reservada una gran sorpresa! Del 28 al 31 de marzo de 2024, el esperado evento regresa con un rico programa que combina teatro, comedia y, por primera vez, ¡un concierto!

El sábado por la noche, la gran artista MARIANNE JAMES subirá al escenario con su nuevo espectáculo musical en solitario, « Tout est dans la voix », a la vez interactivo y divertido. Una artista excepcional que cautivará al público con su incomparable talento y presencia escénica.

¡A cantar! Hay quien sabe y quien no… quien cree que sabe… y quien no sabe que sabe.

Todos soñamos con cantar bonito, con tener esa voz que mañana hace que la gente nos aplauda en cuanto tarareamos, ya sea para asombrarnos a nosotros mismos cuando cantamos en la ducha, para el aplauso de nuestros hijos a los que cantamos canciones infantiles, para impresionar a nuestros amigos en un karaoke o para una carrera profesional. Qué mejor manera de desarrollarse como cantante que con clases de canto, y quién mejor que la principal especialista francesa de la voz: ¡Marianne James!

El público la conoce y la adora por su franqueza y su sensibilidad. En este nuevo espectáculo musical en solitario, interactivo e irresistiblemente divertido, asume el papel de profesora de canto y lleva al público a un viaje de descubrimiento de la voz. Es una experiencia extraordinaria en la que Marianne nos abre su corazón y comparte su vasta experiencia vocal. « Tout est dans la voix » le dejará muerto de risa.

Para esta edición, los titulares del abono de 3 espectáculos tendrán el privilegio de sentarse en el carré o en la Salle Le Goupil.

Una oportunidad única para vivir el Festival Tous en scène en las mejores condiciones, rodeado de artistas de talento y espectáculos inolvidables.

Detalles prácticos para la « Scène Théâtre et Humour »:

Precios: 35? por espectáculo / 90? abono 3 espectáculos carré o

Novedad para 2024: si compra un abono de 3 espectáculos para el carré or, se le colocará en el carré or

Lugar: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Entradas en: Ouistreham Riva-Bella y Oficina de Turismo de Caen, Esplanade Lofi

En línea reservation.caenlamer-tourisme.fr o llamando al 02 31 97 18 63.

Das « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » findet zum dritten Mal statt, und dieses Jahr wartet es mit einer großen Überraschung auf Sie! Vom 28. bis 31. März 2024 kehrt das lang erwartete Ereignis mit einem reichhaltigen Programm zurück, das Theater, Humor und zum ersten Mal auch ein Konzert vereint!

Am Samstagabend ist Platz für die große Interpretin MARIANNE JAMES mit ihrem neuen musikalischen, interaktiven und erheiternden Alleingang « Tout est dans la voix » (Alles liegt in der Stimme). Eine außergewöhnliche Künstlerin, die das Publikum mit ihrem Talent und ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz in ihren Bann ziehen wird.

Singen! Es gibt solche, die wissen, und solche, die nicht wissen… solche, die meinen, sie wüssten es… und solche, die nicht wissen, dass sie es wissen.

Wir alle träumen davon, perfekt zu singen, diese Stimme zu haben, die morgen dafür sorgt, dass die Leute klatschen, wenn wir etwas summen, sei es, um uns selbst zu bewundern, wenn wir unter der Dusche singen, sei es, um den Applaus unserer Kinder zu bekommen, denen wir Kinderreime vorsingen, sei es, um unsere Freunde beim Karaoke zu beeindrucken oder sei es, um eine professionelle Karriere zu starten. Um sich als Sänger zu beweisen, gibt es nichts Besseres als Gesangsunterricht, und wer wäre dafür besser geeignet als DIE Stimmexpertin Frankreichs: Marianne James!

Das Publikum kennt und liebt sie für ihr offenes Wort und ihre Sensibilität. In diesem neuen musikalischen, interaktiven und unwiderstehlich witzigen Solofilm schlüpft sie in die Rolle einer Gesangslehrerin und nimmt die Zuschauer mit auf eine Entdeckungsreise ihrer Stimme. Eine außergewöhnliche Erfahrung, bei der Marianne ihr Herz öffnet und ihre große stimmliche Erfahrung an uns weitergibt. « Tout est dans la voix » wird Ihnen einen Muskelkater hinterlassen – vor Lachen.

Für diese Ausgabe haben die Inhaber des 3-Shows-Passes das Privileg, im goldenen Quadrat im Saal Le Goupil platziert zu werden.

Eine einzigartige Gelegenheit, das « Festival Tous en scène » unter den besten Bedingungen zu erleben, umgeben von talentierten Künstlern und unvergesslichen Aufführungen.

Praktische Informationen zu « Scène Théâtre et Humour » :

Preise: 35? pro Vorstellung / 90? für den 3-Shows-Pass « carré or »

Neuheit 2024: Bei einem Kauf eines 3er-Passes Quadrat Gold werden Sie im Quadrat Gold platziert

Ort: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Kartenverkauf: Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella et de Caen, Esplanade Lofi

Online reservation.caenlamer-tourisme.fr oder unter 02 31 97 18 63.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité