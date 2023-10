Festival Tous en Scène | Pièce de théâtre : « Un diner d’adieu » 85, avenue Général Leclec Ouistreham, 29 mars 2024, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » est de retour pour sa troisième édition, et cette année, il vous réserve une surprise de taille ! Du 28 au 31 mars 2024, l’événement tant attendu revient avec une programmation riche, alliant théâtre, humour, et, pour la première fois, un concert !

Le vendredi 29 mars, les festivaliers retrouveront une programmation de théâtre et d’humour sur la scène Legoupil avec comme premier rendez-vous la comédie pétillante « Un dîner d’adieu ». Une pièce de théâtre à ne pas manquer, mettant en vedette les brillants LAËTITIA MILOT, CARTMAN et JEAN-BAPTISTE SHELMERDINE.

Pour cette édition, les détenteurs du pass 3 spectacles auront le privilège d’être placés en carré or dans la salle Le Goupil.

Une occasion unique de vivre le « Festival Tous en scène » dans les meilleures conditions, entourés d’artistes talentueux et de spectacles inoubliables.

Infos pratiques « Scène Théâtre et Humour » :

Tarifs : 35€ le spectacle / 90€ le pass 3 spectacles carré or

Nouveauté 2024 : lors d’un achat pass 3 spectacles carré or, vous serez placés dans le carré or

Lieu : Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Billetterie : Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella et de Caen, Esplanade Lofi

En ligne reservation.caenlamer-tourisme.fr ou au 02 31 97 18 63..

85, avenue Général Leclec Salle Legoupil

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » is back for its third edition, and this year it has a big surprise in store for you! From March 28 to 31, 2024, the long-awaited event returns with a rich program combining theater, comedy and, for the first time, a concert!

On Friday, March 29, festival-goers will find a program of theater and humor on the Legoupil stage, opening with the sparkling comedy « Un dîner d?adieu ». A play not to be missed, starring the brilliant LAËTITIA MILOT, CARTMAN and JEAN-BAPTISTE SHELMERDINE.

For this year?s edition, holders of the 3-show pass will have the privilege of being seated in the gold square in the Salle Le Goupil.

A unique opportunity to experience the « Festival Tous en scène » in the best possible conditions, surrounded by talented artists and unforgettable shows.

Practical info » Scène Théâtre et Humour » :

Prices: 35? per show / 90? 3-show pass carré or

New for 2024: when you buy a 3-show gold square pass, you will be placed in the gold square

Venue: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Ticket office: Ouistreham Riva-Bella and Caen Tourist Information Office, Esplanade Lofi

Online reservation.caenlamer-tourisme.fr or call 02 31 97 18 63.

El « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella Festival » vuelve en su tercera edición, ¡y este año le tiene reservada una gran sorpresa! Del 28 al 31 de marzo de 2024, el esperado evento regresa con un rico programa que combina teatro, comedia y, por primera vez, ¡un concierto!

El viernes 29 de marzo, los asistentes al festival disfrutarán de un programa de teatro y comedia en el escenario de Legoupil, que se abrirá con la chispeante comedia « Un dîner d’adieu ». Una obra ineludible, protagonizada por los geniales LAËTITIA MILOT, CARTMAN y JEAN-BAPTISTE SHELMERDINE.

En esta edición, los titulares del abono de 3 funciones tendrán el privilegio de sentarse en el palco de oro de la sala Le Goupil.

Una oportunidad única para vivir el Festival Tous en scène en las mejores condiciones, rodeado de artistas de talento y espectáculos inolvidables.

Detalles prácticos para la « Scène Théâtre et Humour »:

Precios: 35? por espectáculo / 90? abono 3 espectáculos carré o

Novedad para 2024: al comprar un abono de 3 espectáculos para el carré or, se le colocará en el carré or

Lugar: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Entradas en: Ouistreham Riva-Bella y Oficina de Turismo de Caen, Esplanade Lofi

En línea reservation.caenlamer-tourisme.fr o llamando al 02 31 97 18 63.

Das « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » findet zum dritten Mal statt, und dieses Jahr wartet es mit einer großen Überraschung auf Sie! Vom 28. bis 31. März 2024 kehrt das lang erwartete Ereignis mit einem reichhaltigen Programm zurück, das Theater, Humor und zum ersten Mal auch ein Konzert vereint!

Am Freitag, dem 29. März, werden die Festivalbesucher auf der Legoupil-Bühne ein Programm aus Theater und Humor vorfinden, wobei der erste Termin die spritzige Komödie « Un dîner d’adieu » sein wird. Ein Theaterstück, das Sie nicht verpassen sollten, mit den brillanten LAËTITIA MILOT, CARTMAN und JEAN-BAPTISTE SHELMERDINE in den Hauptrollen.

In dieser Ausgabe haben die Inhaber des 3-Shows-Passes das Privileg, im goldenen Quadrat im Saal Le Goupil platziert zu werden.

Eine einzigartige Gelegenheit, das « Festival Tous en scène » unter den besten Bedingungen zu erleben, umgeben von talentierten Künstlern und unvergesslichen Aufführungen.

Praktische Informationen zu « Scène Théâtre et Humour » :

Preise: 35? pro Vorstellung / 90? für den 3-Shows-Pass « carré or »

Neuheit 2024: Bei einem Kauf eines 3er-Passes Quadrat Gold werden Sie im Quadrat Gold platziert

Ort: Salle Gérard Legoupil, 21 rue des Dunes, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Kartenvorverkauf: Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella et de Caen, Esplanade Lofi

Online reservation.caenlamer-tourisme.fr oder unter 02 31 97 18 63.

