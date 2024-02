80e anniversaire du Débarquement Saint-Sauveur-le-Vicomte, samedi 15 juin 2024.

80e anniversaire du Débarquement Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Samedi

Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte va accueillir pendant ces deux journées des temps forts autour de concerts, défiles, campements, ateliers, conférences, expositions et déambulations mais également des temps dédiés à la commémoration et au souvenir comme une messe en notre église, un temps de recueillement devant le monument aux morts.

Les ateliers et les conférences seront multiples et adaptés à tous les publics y compris les enfants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie

