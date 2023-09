L’Hectare – Un beau jour à Vendôme 8 Rue César de Vendôme Vendôme, 22 mars 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Un beau jour, c’est la rencontre entre l’œuvre puissante de la chanteuse Barbara et trois artistes d’aujourd’hui qui se sont emparées de ses chansons en y mêlant à chaque fois une esthétique différente..

Vendredi 2024-03-22 20:30:00 fin : 2024-03-22 21:30:00. 7 EUR.

8 Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Un beau jour is the encounter between the powerful work of the singer Barbara and three contemporary artists who have taken up her songs, each with a different aesthetic.

Un beau jour es un encuentro entre la poderosa obra de la cantante Barbara y tres artistas contemporáneos que han retomado sus canciones, cada uno con una estética diferente.

Un beau jour, das ist die Begegnung zwischen dem kraftvollen Werk der Sängerin Barbara und drei Künstlerinnen von heute, die sich ihrer Lieder bemächtigt haben und jedes Mal eine andere Ästhetik einfließen lassen.

