Meeting international d'Athlétisme de Marseille 72 Rue Raymond Teisseire Marseille 8e Arrondissement, mercredi 22 mai 2024.

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-05-22 19:00:00

Le Meeting international d’athlétisme de Marseille revient pour sa 18e édition, avec un plateau prestigieux. Reconnu par la Fédération Française d’Athlétisme, il figure au calendrier européen, dans la catégorie World Continental Tour Bronze Meeting.

Seul meeting européen du Sud-Est de la France, il fait partie des meilleurs meetings français retenus par l’EA (European Athletic).

Il accueille chaque année des athlètes français et étrangers de renommée mondiale. Il sera rythmé par 12 épreuves internationales.



Au programme, du 200m, du 400m, du 800m, du 1500m, du 3000m steeple, du 400m haies, du saut en longueur et du lancer de disque.

Les jeunes athlètes des écoles du 8e et 9e arrondissements, ainsi que des épreuves handisport ouvriront le meeting.

72 Rue Raymond Teisseire Stade Pierre Delort

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



