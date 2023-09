Concert > Lewis Evans 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage, 21 mai 2024, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Rendez-vous le 21 mai prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour un concert de l’artiste Lewis Evans.

Après 2 albums, un EP, des collaborations prestigieuses (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans a sorti son troisième album « L’Ascension » mi-mai 2022 chez ZRP. Enfant de Liverpool, normand d’adoption, Lewis Evans charpente ses chansons intimistes comme autant de tubes, une science inspirée du songwriting de Leonard Cohen, des épopées d’Echo and The Bunnymen ou des hymnes d’Oasis. Un album plaisir et envoûtant enregistré dans une frénésie joyeuse avec sa bande.

Sur scène Lewis Evans est accompagné de :

Emilie Corre au violon, ukulélé, mandoline et choeurs, de JB Gerbaud, à la guitare folk et choeurs, et de Gilles Farigoul à la guitare électrique, basse et grosse caisse valise..

2024-05-21 20:30:00 fin : 2024-05-21 . .

7 Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Join us on May 21 at the Théâtre des Halles in Tessy Bocage for a concert by artist Lewis Evans.

After 2 albums, an EP and prestigious collaborations (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans released his third album « L’Ascension » mid-May 2022 on ZRP. A child of Liverpool and Norman by adoption, Lewis Evans crafts his intimate songs like so many hits, a science inspired by the songwriting of Leonard Cohen, the epics of Echo and The Bunnymen or the anthems of Oasis. A delightful, spellbinding album recorded in a joyful frenzy with his band.

On stage, Lewis Evans is accompanied by :

Emilie Corre on violin, ukulele, mandolin and backing vocals, JB Gerbaud on folk guitar and backing vocals, and Gilles Farigoul on electric guitar, bass and bass drum.

Únase a nosotros el 21 de mayo en el Théâtre des Halles de Tessy Bocage para asistir a un concierto de Lewis Evans.

Tras 2 álbumes, un EP y prestigiosas colaboraciones (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans publicó su tercer álbum « L’Ascension » a mediados de mayo de 2022 en el sello ZRP. Hijo de Liverpool y normando de adopción, Lewis Evans elabora sus canciones intimistas como si fueran éxitos, una ciencia inspirada en la composición de Leonard Cohen, la épica de Echo and The Bunnymen y los himnos de Oasis. Un álbum encantador y hechizante grabado en un frenesí de alegría con su banda.

Lewis Evans está acompañado en el escenario por :

Emilie Corre al violín, ukelele, mandolina y coros, JB Gerbaud a la guitarra folk y coros, y Gilles Farigoul a la guitarra eléctrica, bajo y bombo.

Treffen Sie sich am 21. Mai im Théâtre des Halles in Tessy Bocage zu einem Konzert des Künstlers Lewis Evans.

Nach zwei Alben, einer EP und prestigeträchtigen Kollaborationen (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel) hat Lewis Evans Mitte Mai 2022 sein drittes Album « L’Ascension » bei ZRP veröffentlicht. Lewis Evans, ein Kind aus Liverpool und Wahl-Normanne, baut seine intimen Lieder wie Hits auf, eine Wissenschaft, die sich am Songwriting von Leonard Cohen, den Epen von Echo and The Bunnymen oder den Hymnen von Oasis orientiert. Ein vergnügliches und betörendes Album, das in einem fröhlichen Rausch mit seiner Band aufgenommen wurde.

Auf der Bühne wird Lewis Evans begleitet von :

Emilie Corre an der Violine, Ukulele, Mandoline und Chören, JB Gerbaud an der Folkgitarre und Chören und Gilles Farigoul an der E-Gitarre, dem Bass und der großen Koffertrommel.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche