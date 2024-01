Isaac Delusion 6Mic Aix-en-Provence, 7 novembre 2024, Aix-en-Provence.

Isaac Delusion Jeudi 7 novembre 2024, 20h30 6Mic De 22 à 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-07T20:30:00+01:00 – 2024-11-07T22:30:00+01:00

Fin : 2024-11-07T20:30:00+01:00 – 2024-11-07T22:30:00+01:00

Après 3 ans de silence, Isaac Delusion revient avec un quatrième album inespéré. Fondé en 2012, survivant d’une scène française « 2010’s » influencée par les groupes anglo-saxons, le projet s’inscrit dans la durée, quitte à faire figure d’exception dans un monde où tout augmente, sauf la durée de vie des groupes.

Le single “let her go” sorti le 27 juin dernier est le premier volet de ce nouveau chapitre. Le titre évoque la relation qu’une mère, un père, peut avoir avec son enfant. Pas toujours simple de le laisser vivre sa vie, prendre son envol, faire ses expériences.

Pour la toute première fois de son histoire, le projet s’est ouvert à des musiciens et producteurs extérieurs au groupe pour finaliser ce 4ème opus. La participation sur 6 titres de l’album de LUCASV, architecte du dernier album de Disiz, au projet en témoigne.

En une dizaine d’années, Isaac Delusion a sorti plusieurs albums acclamés, « Isaac Delusion » (2014), « Rust & Gold » (2017) et « Uplifters » (2020). Chacun de ces opus révèle une évolution musicale constante, témoignant de l’exploration et de l’expérimentation du groupe dans de nouvelles directions sonores. Avec des titres phares comme « She Pretends », « Midnight Sun” ou « Isabella », le groupe a su séduire un large public.

La pop, musique intemporelle par excellence, a toujours eu de nombreux fans et le public du groupe lui reste fidèle depuis ses débuts. La pop anglo-saxonne, elle, a ses codes, indémodables. Des codes qu’Isaac Delusion maîtrise à la perfection et complète d’une touche personnelle très forte, mise en lumière par l’empreinte vocale immédiatement reconnaissable de Loïc, chanteur/compositeur du groupe. Ce dernier reconnaît par ailleurs être inspiré par des artistes comme Phoenix, James Blake, Sufjan Stevens ou encore par la folk angélique de Angelo De Augustine, mais c’est plus une question de sensibilité partagée que de références.

Tarifs : plein fosse 27€ / réduit fosse 24€ / abonnés carte Vibrations 22€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Debout

Billetterie : https://bit.ly/3RL7E2h

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur