Squeak Boum – Ensemble Sillages – Concert 60 Rue du Château Brest, 15 mai 2024, Brest.

Début : 2024-05-15 20:30:00

fin : 2024-05-15

Une soprano frelatée loue les vertus de l’asphalte, insulte sa mère et réalise la recette des tomates bouillies. À sa rencontre, une percussionniste polissonne entrechoque mille et un objets du quotidien, faisant tintinnabuler des pièces de monnaie, résonner un étui et crépiter le chant des oiseaux. À l’unisson elles dansent un Chacha-cha en pyjama et bermuda en toute déraison. Un cabinet d’absurdités, rempli de gags dadaïstes et joyaux harmonieux.

Tout public

Spectacle proposé au Petit Théâtre.

Sur réservation.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



