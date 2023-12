CONCERT NO WATER PLEASE 6 rue René Fonck Saint-Dié-des-Vosges, 20 mai 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-05-20 18:00:00

fin : 2024-05-20 20:00:00

Vingt ans d’existence, plus de 700 concerts en France et en Europe et 7 albums, No Water Please, fanfare jazz-punk tout-terrain est une machine à groove ! Tout y passe : Ska, punk, afro, jazz…

De Charlie Mingus à Fishbone en passant par les Brass Band de la Nouvelle-Orléans, la fusion musicale des sept musiciens de NWP est capable de retourner n’importe quel bar, festival de rue ou salle de concert. Sur scène ou en acoustique, leur musique est un condensé d’énergie communicative et ultra festive ! Après avoir fêté dignement les 40 bougies du mouvement Punk avec un premier opus, Punk Goes Brass, les 7 musiciens de No Water Please, reviennent de plus belle avec un autre disque 2 et font revivre 12 tubes incontournables du Ska international..

Vingt ans d’existence, plus de 700 concerts en France et en Europe et 7 albums, No Water Please, fanfare jazz-punk tout-terrain est une machine à groove ! Tout y passe : Ska, punk, afro, jazz…

De Charlie Mingus à Fishbone en passant par les Brass Band de la Nouvelle-Orléans, la fusion musicale des sept musiciens de NWP est capable de retourner n’importe quel bar, festival de rue ou salle de concert. Sur scène ou en acoustique, leur musique est un condensé d’énergie communicative et ultra festive ! Après avoir fêté dignement les 40 bougies du mouvement Punk avec un premier opus, Punk Goes Brass, les 7 musiciens de No Water Please, reviennent de plus belle avec un autre disque 2 et font revivre 12 tubes incontournables du Ska international.Tout public

0 EUR.

6 rue René Fonck Cour de l’école Jacques Prévert

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES