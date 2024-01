Manger autrement – cuisine sauvage sur votre territoire 6 Rue du Presbytère Hipsheim, samedi 15 juin 2024.

Hipsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15

À tout âge nous avons l’envie de découvrir de nouvelles choses. Accompagnés de vos enfants et petits-enfants, découvrez au cours d’une balade contée les plantes comestibles autour du village et cuisinez les.

Au fil des saisons et sur le territoire au plus proche de chez vous, découvrez les plantes sauvages comestibles et cuisinez les. De belles recettes de saison vous attendent! un moment de partage entre sauvage et cultivé pour découvrir la nature autour de vous.

6 Rue du Presbytère

Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est lamaison@maisonnaturemutt.org



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme du grand Ried