Rock This Town – Film + Concert 6 Rue Bargoin Pau, vendredi 3 mai 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-05-03 20:00:00

20h : Première partie

Film : Omarra (inédit en France)

Hugo Perez / 2021 / 1h16 / Cuba / VOSTF – Première française

À l’âge de 89 ans, Omara Portuondo, trésor national de Cuba et icône de la musique afro-cubaine, défie tous les préjugés liés à l’âge et part en tournée mondiale. Les chansons qu’elle interprète transmettent les sentiments et les expériences qui ont défini sa vie en tant que pionnière qui a inspiré des générations de femmes de couleur à suivre ses traces. (…)

22h : Concert Jeanne Michard Trio

Jeanne Michard – saxophone ténor et chant

Clément Simon – piano et chant

Maurizio Congiu – contrebasse et chant

« Une sonorité chaude, dense, dans la lignée de Coleman Hawkins, Johnny Griffin ou Sonny Rollins, dont on retrouve ici l’esprit et l’inspiration, avec ce que cela suppose d’expressivité. Un talent indubitable de compositrice.

(…)

6 Rue Bargoin Cinéma Le Méliès

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



