Musique d’harmonie : L’Harmonie de Printemps 6 avenue Fayolle Guéret, 18 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Après des débuts comme pianiste d’orchestre à Broadway, Georges Gershwin n’a pas fini de faire parler de lui. Son frère, Ira Gershwin écrit la plupart des textes de ses chansons que s’arrachent bientôt Fred Astaire ou Ginger Rogers. Créateur du jazz symphonique, il fait triompher ses comédies musicales, compose des partitions cinématographiques ou des chansons populaires. Bon nombre de ses œuvres sont devenues de grands standards de jazz.

C’est donc à ce grand musicien que l’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique de La Souterraine ont choisi de rendre hommage, en interprétant quelques-uns de ses plus grands succès. L’occasion de (re)découvrir cet univers inclassable et unique..

6 avenue Fayolle Espace Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After starting out as an orchestral pianist on Broadway, Georges Gershwin was still making a name for himself. His brother Ira Gershwin wrote most of his lyrics, which were soon snapped up by Fred Astaire and Ginger Rogers. The creator of symphonic jazz, he made his musicals a triumph, composing film scores and popular songs. Many of his works have become jazz standards.

The Harmonie de Guéret and the Société Philharmonique de La Souterraine have chosen to pay tribute to this great musician by performing some of his greatest hits. An opportunity to (re)discover this unclassifiable and unique universe.

Después de empezar como pianista de orquesta en Broadway, George Gershwin seguía haciéndose un nombre. Su hermano Ira Gershwin escribió la mayor parte de las letras de sus canciones, que pronto se apropiaron Fred Astaire y Ginger Rogers. Creador del jazz sinfónico, hizo triunfar sus musicales y compuso partituras de películas y canciones populares. Muchas de sus obras se han convertido en estándares del jazz.

La Harmonie de Guéret y la Société Philharmonique de La Souterraine han decidido rendir homenaje a este gran músico interpretando algunos de sus grandes éxitos. Una ocasión para (re)descubrir este universo único e inclasificable.

Nach seinen Anfängen als Orchesterpianist am Broadway war Georges Gershwin noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Sein Bruder Ira Gershwin schrieb die meisten Texte seiner Lieder, die sich bald Fred Astaire oder Ginger Rogers unter den Nagel rissen. Als Schöpfer des symphonischen Jazz verhalf er seinen Musicals zu Triumphen, komponierte Filmpartituren und Volkslieder. Viele seiner Werke wurden zu großen Jazz-Standards.

Die Harmonie de Guéret und die Société Philharmonique de La Souterraine ehren diesen großen Musiker mit der Aufführung einiger seiner größten Erfolge. Eine Gelegenheit, dieses unklassifizierbare und einzigartige Universum (wieder) zu entdecken.

