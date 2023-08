Théâtre : Dans les forêts de Sibérie 6 avenue Fayolle Guéret, 26 mars 2024, Guéret.

Venez revivre l’incroyable aventure de Sylvain Tesson dans un hymne à l’ailleurs, à la poésie, à la beauté…

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Avec poésie et humour, il nous entraîne dans sa cabane : « Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? ».

Come and relive Sylvain Tesson?s incredible adventure in a hymn to elsewhere, to poetry, to beauty?

William Mesguich brings to life on stage the exceptional experience of writer-adventurer Sylvain Tesson. Far from the city and the crowds, he chose to isolate himself in the middle of the Siberian forests, where his only occupations were fishing for food and chopping wood for fuel. With poetry and humor, he takes us into his cabin: « What if freedom consisted in possessing time? What if wealth came down to having solitude, space and silence, all things that future generations will lack?

Venga a revivir la increíble aventura de Sylvain Tesson en un himno a otra parte, a la poesía, a la belleza?

William Mesguich lleva a escena la excepcional experiencia del escritor y aventurero Sylvain Tesson. Lejos de la ciudad y de las multitudes, eligió aislarse en medio de los bosques siberianos, donde sus únicas actividades eran pescar para comer y cortar leña para combustible. Con poesía y humor, nos adentra en su cabaña: « ¿Y si la libertad consistiera en poseer tiempo? ¿Y si la riqueza consistiera en tener soledad, espacio y silencio, cosas de las que carecerán las generaciones futuras?

Erleben Sie das unglaubliche Abenteuer von Sylvain Tesson in einer Hymne an die Ferne, die Poesie und die Schönheit?

William Mesguich lässt uns auf der Bühne die außergewöhnliche Erfahrung des Schriftstellers und Abenteurers Sylvain Tesson wieder aufleben. Er entschied sich, weit weg von der Stadt und den Menschenmassen in die sibirischen Wälder zu ziehen, wo seine einzige Beschäftigung darin bestand, zu fischen, um sich zu ernähren, und Holz zu hacken, um sich zu wärmen. Mit Poesie und Humor nimmt er uns mit in seine Hütte: « Was wäre, wenn Freiheit darin bestünde, die Zeit zu besitzen? Und wenn Reichtum darin bestünde, über Einsamkeit, Raum und Stille zu verfügen, alles Dinge, an denen es künftigen Generationen fehlen wird? »

