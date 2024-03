5ème Tournoi d’archerie médiévale à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, samedi 28 juin 2025.

Découvrez l’art de l’archerie pratiqué au Moyen-Age ! Des archers venus de toute la France en tenue d’époque, s’affrontent sur des épreuves traditionnelles de tir à l’arc.

Organisé par l’association sévéragaise Les Archers de l’Hippocampe d’argent et la Fédération Française Médiévale et Renaissance.

Tout le week-end: musique, échoppes médiévales, restauration, taverne, concert le samedi soir.

Pour participer en tant qu’archer, l’inscription est possible sur place mais la pré-inscription est conseillée (places limitées à 80 participants).

Informations https://www.xeno-works.com/tournoi-pr%C3%A9sentation

Entrée au public à 5 € par personne.

Entrée au public gratuite pour les personnes qui viendront costumées en vêtements médiévaux.

Programme détaillé (horaires indicatifs)

Samedi 28 Juin 2025

9h Ouverture du Château (Archers et public)

9h 9h30 Inscriptions des Archers au greffe, inspection du matériel

10h 12h30 Tournoi

12h30 14h Pause repas

14h 17h30 Tournoi

17h30 19h Quartier libre, comptage et annonce des résultats provisoires

20h00 Fermeture au public

20h30 banquet médiéval pour les archers uniquement

Dimanche 30 Juin 2025

9h Ouverture du Château

9h30 12h30 Tournoi

12h30 14h Pause repas

14h 15h Finale des 8 meilleurs Archers

15h Reculade générale (10m, 20m, 30m, 40m, 50m) prix Hippocampe

16h30 17h Remerciement puis Remise des Récompenses

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

