50 minutes de marche pour 50 ans Artisans du Monde Villeurbanne Villeurbanne, samedi 25 mai 2024.

50 minutes de marche pour 50 ans marche festive entre les 3 boutiques Artisans du Monde de la Métropole lyonnaise Samedi 25 mai, 14h00 Artisans du Monde Villeurbanne gratuit

pour fêter les 50 ans du Mouvement Artisans du Monde, les 3 associations de la métropole organisent le samedi 25 mai entre 14h et 18h une déambulation ouverte à tous entre nos 3 boutiques. 2 parcours sont prévus :

• Une marche au départ de notre boutique de Villeurbanne 5 avenue Roger Salengro jusqu’à notre boutique du Vieux-Lyon 14 rue de la Bombarde dans le 5ème arrondissement,

• Une marche au départ de notre boutique de Lyon-Ouest 35 avenue de Ménival jusqu’à notre boutique du Vieux-Lyon 14 rue de la Bombarde dans le 5ème arrondissement.

Vous êtes invité à nous accompagner muni d’un T-shirt uni de couleur claire en vous rendant à 14h dans un des deux lieux de départ où un café vous sera proposé et un dossard remis. Nous parcourrons ensuite les rues de Villeurbanne et Lyon en discutant et en musique, accompagnés d’une batucada. Nous nous retrouverons tous vers 16h 14 rue de la Bombarde pour faire la fête autour d’un goûter réparateur.

Artisans du Monde Villeurbanne 5 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne

