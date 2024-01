FORMATION / INITIATION À LA PLÈCHIE 5 Sentier de la Fontaine Moraches, dimanche 4 février 2024.

Moraches Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 13:30:00

fin : 2024-02-04 16:30:00

La plèchie est une technique d’entretien des haies vives, qui consiste à coucher et entrelacer des branches vivantes entre des pieux afin de former une clôture et de favoriser la reprise de la végétation. Pratiquée pendant des siècles dans le Morvan, elle reste aujourd’hui une pratique pertinente pour préserver les haies, le bocage, la biodiversité et les sols.

Amenez une image, un texte, un objet, … représentant pour vous ce qui est le plus précieux à préserver de la biodiversité du territoire nivernais. Nous en ferons aussi une oeuvre d’art !

EUR.

5 Sentier de la Fontaine Au Verger conservatoire de l’association Pulsart Le Verger de Papé

Moraches 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par COORDINATION NIEVRE