59ème édition : Mineral & Gem 5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines, 26 juin 2024, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 09:00:00

fin : 2024-06-30 19:00:00

Ce salon international est la deuxième plus grande rencontre mondiale autour des minéraux, gemmes, fossiles et bijoux après celle de Tucson et suivie de celle de Munich..

Leader en France, chef de fil européen, dans le top 2 mondial, Mineral & Gem est l’un des plus importants rassemblements au monde des secteurs directs ou connexes liés au minéral. Entre Hong Kong et Tucson, dans un petit village gaulois de l’Est de la France, Mineral & Gem ne peut, en tout état de cause, être commun !

Les plus de 1 000 exposants venus des quatre coins de la planète, ainsi que les experts et les passionnés se retrouveront du mercredi 26 au dimanche 30 Juin 2024 à Sainte-Marie-aux-Mines pour leur grande messe annuelle sur près de 52 000 m2.

Ce succès lui a conféré sa position parmi les plus grands événements mondiaux dans son domaine, amateurs et professionnels peuvent admirer et acquérir des pièces uniques.

L’événement est organisé selon 2 grandes zones :

– la zone « Mineral » : minéraux, fossiles, météorites, lithothérapie, cristallographie, exposition prestige, micro-minéralogie et presse spécialisée.

– la zone « Gem » : pierres brutes et taillées, bijoux, joaillerie, perles, nacres, colliers en rangs

Au programme on retrouve également des conférences gratuites et des ateliers pour tous les publics.

Horaires : de 9h à 19h (dimanche 9h – 18h)

Pour le grand public : samedi et dimanche

Pour les professionnels : mercredi*, jeudi, vendredi

* billets limités en early access.

Chargement : pour vos achats volumineux une zone de chargement est disponible en face de l’entrée 1 de la Zone Mineral, sous caution.

Billetterie : https://sainte-marie-mineral.com/billetterie/

L’achat des billets en tarifs réduits ne peut être fait que sur place à l’une des 6 caisses de l’événement.

Paiement par CB acceptés.

EUR.

5 rue Kroeber Imlin

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



