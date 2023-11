Le Débarquement des Canadiens à Courseulles 5 Rue du 11 Novembre Courseulles-sur-Mer, 1 juin 2024, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Corine Vervaeke, guide conférencière, se présente comme un « témoin du temps » et vous invite à découvrir ou redécouvrir l’histoire du Débarquement des Canadiens sur la plage de Courseulles.

En costume d’époque et avec des objets historiques, elle vous promènera au travers de la ville, à la découverte des vestiges du D-Day : l’humain au centre de son récit,

une façon l’immersive de lire l’histoire au-delà des grandes dates !.

2024-06-01 15:00:00 fin : 2024-06-01 17:00:00. .

5 Rue du 11 Novembre Devant l’office de tourisme de Courseulles

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Corine Vervaeke, guide and lecturer, and Philippe present themselves as witnesses of the time. With period objects, on the very place of the Landing, they lead you in a story of June 6, 44 in total immersion. From the globality of the device to what the soldier lived on this beach, the story is unfolded before your eyes. From plans, facsimiles and especially the Canadian’s pack: you will feel the fragility of the human in this fight for our freedom. The children touch the history with their fingertips for an unforgettable experience.

Corine Vervaeke, guía turística, se describe a sí misma como « testigo del tiempo » y le invita a descubrir o redescubrir la historia del desembarco canadiense en la playa de Courseulles.

Vestida con trajes de época y utilizando objetos históricos, le llevará a recorrer la ciudad, descubriendo los vestigios del Día D y situando a las personas en el centro de su historia,

una forma de leer la historia que va más allá de las grandes fechas

Die Fremdenführerin Corine Vervaeke bezeichnet sich selbst als « Zeitzeugin » und lädt Sie dazu ein, die Geschichte der Landung der Kanadier am Strand von Courseulles zu entdecken oder wiederzuentdecken.

In historischen Kostümen und mit historischen Gegenständen wird sie Sie durch die Stadt führen, um die Überreste des D-Day zu entdecken: der Mensch im Mittelpunkt ihrer Erzählung,

eine immersive Art, Geschichte jenseits der großen Daten zu lesen!

