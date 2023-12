Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon 5 Rue de Boynes Givraines Catégories d’Évènement: Givraines

Loiret Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon 5 Rue de Boynes Givraines, 28 avril 2024, Givraines. Givraines Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28 Visite guidée exceptionnelle de la maison de Tom Tom et Nana avec la dessinatrice Bernadette Desprès..

Visite guidée exceptionnelle de la maison de Tom Tom et Nana avec la dessinatrice Bernadette Desprès.

La maison de Tom-Tom et Nana de Bernadette Després ainsi que celle de Denis Charignon ouvrent ses portes au public pour deux visites guidées à 10h00 et 15h00. Réservation avant la visite obligatoire.

La dessinatrice de la célèbre bande dessinée vous présentera son univers. La visite des fresques de l’artiste Denis Charignon, peintre-marginal-insolite, est réservée aux adultes. 5 EUR.

5 Rue de Boynes

Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire

