Exposition « Le Roi voyageur » 5 Place Charles VII Loches, 6 avril 2024, Loches.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-03

Au Moyen Âge, le roi de France et son entourage passent rarement plus de quelques semaines en un même lieu. Motivée par les nécessités politiques, guerrières, religieuses ou les plaisirs comme la chasse, la mobilité de la cour a pour conséquence que celle-ci sillonne le royaume..

Au Moyen Âge, le roi de France et son entourage passent rarement plus de quelques semaines en un même lieu. Motivée par les nécessités politiques, guerrières, religieuses ou les plaisirs comme la chasse, la mobilité de la cour a pour conséquence que celle-ci sillonne le royaume.

Au Moyen Âge, le roi de France et son entourage passent rarement plus de quelques semaines en un même lieu. Motivée par les nécessités politiques, guerrières, religieuses ou les plaisirs comme la chasse, la mobilité de la cour a pour conséquence que celle-ci sillonne le royaume. Voyager fait partie de la vie du souverain. L’exposition « Le roi voyageur » invite à découvrir ce que signifie et ce qu’implique l’itinérance de la cour de France dès le XIIème siècle et jusqu’à la fin du Moyen Âge.

10.5 EUR.

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par Conseil Départemental 37