Le Jour de la Nuit 5 chemin de l’Eglise Saucats, samedi 12 octobre 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:30:00

fin : 2024-10-12

PROGRAMME

– Observations de la Lune, de planètes et de nombreux objets célestes (planètes, amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, etc…) grâce à une pléiade d’instruments optiques tels que Jumelles, Lunettes et Télescopes, et des animateurs d’AG33 très motivés.

– Atelier système solaire sur 12 mètres + maquettes fixe et mobile

– Atelier « Faune nocturne » tenu par un animateur de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats.

– Astrobiblio : Livres de sciences et d’astronomie en libre service

– Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l’astrocafé et l’astrochocolat chaud.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : un repli sous tente est prévu avec présentation des instruments et diaporamas commentés par des amateurs éclairés.

5 chemin de l’Eglise Pré communal

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Montesquieu