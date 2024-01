Atelier mémoire 5-7 Rue Sainte-Anne Malestroit, vendredi 26 mai 2023.

Malestroit Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-26 14:30:00

fin : 2023-05-26 16:30:00

Par une méthode simple et accessible à tous, dans une ambiance ludique et conviviale, vous comprendrez les mécanismes et le fonctionnement de la mémoire, améliorerez l’attention et la concentration pour retrouver le goût et le plaisir de la découverte de nouveaux centres d’intérêt.

Un vendredi sur deux de 14h30 à 16h30.

Gratuit, information et inscription au 02 97 46 18 20.

5-7 Rue Sainte-Anne Le Pass’Temps – Espace culturel

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande