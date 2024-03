4ieme, Festival d’Humour Rire En Vosges Salle des fêtes Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite, vendredi 17 mai 2024.

4ieme, Festival d’Humour Rire En Vosges Salle des fêtes Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite 17 et 18 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-17 20:00

Fin : 2024-05-18 23:30

RIRE EN VOSGES par les CIMES ARGENTEES (de la Grande FOSSE)

FESTIVAL D’HUMOUR des 17 et 18.05.2024

Il est composé de 5 artistes aux univers différents :

. TERRY COMETTI Maître de Cérémonie.

. PHILIPPE ROCHE chanteur-imitateur-humoriste l’homme à la VOIX et aux VOIX

. TOPIK extra-terrestre – fou volant – et délirant avec son spectacle EXCELLENCE ORDINAIRE

Ils sont en tournée dans toute la France et plus, Ils seront à STE MARGUERITE, ne les manquez sous aucun prétexte.

Chaque soirée débute à 20H avec des talents en devenir ; vous découvrirez sans doute l’Humoriste de demain ! (ouverture des lieux à partir de 18H)

Bref, vous nous faites confiance depuis plus de 17 ans maintenant ;

alors venez encore une fois RIRE EN VOSGES et passez un moment HILARANT ET COMIQUE entouré de partages festifs et conviviaux auprès de nos équipes de PETITE RESTAURATION ET BAR, ainsi qu’un partage avec nos artistes pour une séance de dédicaces.

Salle des fêtes Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite (88100) Sainte-Marguerite 88100 Vosges