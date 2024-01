4ème salon de la gastronomie et de l’artisanat en circuit court Salle polyvalente Ussel, dimanche 7 avril 2024.

4ème salon de la gastronomie et de l’artisanat en circuit court Salle polyvalente Ussel Corrèze

L’objectif du salon est de mettre en valeur les producteurs locaux et artisans de la région. Le salon est en partenariat avec « origine Corrèze », mais est ouvert aux autres exposants. Nombreux exposants agroalimentaires ou artisans seront présents sur ces deux jours. Organisations d’animations sur place ; dégustations, animations et ateliers.

Restauration possible sur place le dimanche

Restauration possible sur place le dimanche

Salle polyvalente 3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pierredenis19@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00



