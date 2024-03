4ème Journée du livre Place du village Loubressac, dimanche 30 juin 2024.

4ème Journée du livre Place du village Loubressac Lot

Autour d’une quinzaine d’auteurs locaux et régionaux, avec une exposition de peintures et photos et des intermèdes musicaux.

Restauration

Entrée libre, tout public. Gratuit. Restauration. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30

Place du village Ancien Presbitère

Loubressac 46130 Lot Occitanie

