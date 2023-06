Nouveauté ! Soirée découverte « Biodiversité nocturne du Domaine de Suzac » dans le cadre de « Le Jour et la Nuit » 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne, 14 octobre 2023, Saint-Georges-de-Didonne.

Saint-Georges-de-Didonne,Charente-Maritime

Profitions de l’extinction de l’éclairage public dans le cadre de la manifestation « Le Jour de la Nuit » pour se promener dans l et découvrir discrètement les us et coutumes de ses habitants « autres qu’humains ». Animé par des spécialistes OBIOS.

2023-10-14 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-14 21:30:00. .

47 avenue Paul Roullet

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Let’s take advantage of the « Jour de la Nuit » (Day of the Night) event, when street lighting is switched off, to take a stroll through the l and discreetly discover the habits and customs of its « other-than-human » inhabitants. Led by OBIOS specialists

Aprovechemos el apagón del alumbrado público con motivo del « Día de la Noche » para pasear por la ciudad y descubrir discretamente los hábitos y costumbres de sus habitantes « no humanos ». Guiados por especialistas de OBIOS

Nutzen Sie das Ausschalten der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen der Veranstaltung « Tag der Nacht », um durch die Stadt zu spazieren und auf diskrete Weise die Sitten und Gebräuche ihrer « nicht-menschlichen » Bewohner zu entdecken. Moderiert von OBIOS-Spezialisten

Mise à jour le 2023-06-04 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime