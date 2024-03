Madeleine & Salomon @ La Maline, Ile de Ré La Maline La Couarde-sur-Mer, vendredi 26 avril 2024.

Madeleine & Salomon @ La Maline, Ile de Ré Eastern Spring : comme un clin d’oeil au printemps arabe, mais surtout une accolade aux espoirs de changements de société et aux questionnements de la jeunesse mondiale. Vendredi 26 avril, 20h30 La Maline

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:45:00+02:00

Madeleine et Salomon, c’est la rencontre de deux artistes aux univers musicaux bien affirmés : le pianiste et compositeur Alexandre Saada et la vocaliste et flûtiste Clotilde. Amis de longue date, c’est en 2014, au cours d’une tournée en Asie, qu’ils se découvrent une esthétique musicale commune et décident de développer le duo Madeleine & Salomon à l’univers sonore minimaliste et empreint de poésie impressionniste.

« Soutien DRAC IDF conventionnement 2023-2024 »

