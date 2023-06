« Portes ouvertes » Journées Européennes du Patrimoine 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne, 16 septembre 2023, Saint-Georges-de-Didonne.

Saint-Georges-de-Didonne,Charente-Maritime

Visite libre et gratuite du Parc de l’Estuaire dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (parcours complet incluant l’accès à la tour de guet)..

2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

47 avenue Paul Roullet

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Free visit of the Parc de l’Estuaire during the European Heritage Days (complete tour including access to the watchtower).

Entrada gratuita al Parc de l’Estuaire en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio (itinerario completo que incluye el acceso a la atalaya).

Freie und kostenlose Besichtigung des Parc de l’Estuaire im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes (vollständiger Rundgang einschließlich Zugang zum Wachturm).

Mise à jour le 2023-06-04 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime