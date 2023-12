Birds In Row, It It Anita 42 Avenue de Stalingrad Dijon, 24 avril 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24

.

Birds In Row (FR)

Le trio Birds In Row est à l’avant-garde de son genre depuis plus d’une décennie. Le premier album sorti en 2012 les a propulsés d’inconnus lavallois à la scène internationale. Aujourd’hui signés sur le label Deathwish, ils assurent tournées mondiales et shows incendiaires en compagnie d’Amenra, Converge, Neurosis… Leur dernier album Gris Klein est un chef d’oeuvre réalisé avec une finesse de tous les instants, une maîtrise instrumentale monstrueuse et une production acérée et Ô combien puissante et agressive à la fois, rendant hommage à leur hardcore noisy ultra virulent.

It It Anita (BE)

Tornade noise rock belge à la redoutable réputation live, It It Anita amorce une toute nouvelle ère avec Mouche. Le quatuor devient power trio, replace l’efficacité au centre de son art, et livre l’album de la décomplexion. Comme le souligne Michaël Goffard (chant/guitare), « C’est pas qu’on en a rien à foutre, c’est qu’on y va à fond ! » It It Anita chante la culpabilité des lendemains de soirées arrosées, les yes men qui ne reculent devant rien, ces branleurs de crypto-millionnaires ou encore le fait d’être toujours debout et prêt à faire du bruit après 10 ans d’activité.

EUR.

42 Avenue de Stalingrad La Vapeur

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté



