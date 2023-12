Concert : Duo Tilia 4 rue des Tilleuls Muttersholtz, 4 décembre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Concert de musique de chambre avec les grands compositeurs classiques comme Bach, Mozart ou Donizetti mais aussi les propres compositions du duo.

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . 0 EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Chamber music concert with the great classical composers like Bach, Mozart or Donizetti but also the duo’s own compositions

Concierto de música de cámara con los grandes compositores clásicos como Bach, Mozart o Donizetti pero también composiciones propias del dúo

Kammermusikkonzert mit den großen klassischen Komponisten wie Bach, Mozart oder Donizetti, aber auch mit eigenen Kompositionen des Duos

