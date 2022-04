4 principes, 5 mouvements Eaux-Puiseaux Eaux-Puiseaux Catégories d’évènement: Aube

Eaux-Puiseaux Aube Dimanche 8 mai : EAUX PUISEAUX – 4 principes, 5 mouvements, de 10h à 17h. Une synthèse des « 4 Accords

Toltèques » (Don Miguel Ruiz) et des « 5 Tibétains « (Peter Kelder). Un moment de pause pour initier une réflexion et pratiquer des mouvements simples dans une ambiance détendue. Contact : +33 (0)6 88 32 18 65 – +33 (0)6 83 26 55 96 – cestbonpourlasante@orange.fr cestbonpourlasante@orange.fr Dimanche 8 mai : EAUX PUISEAUX – 4 principes, 5 mouvements, de 10h à 17h. Une synthèse des « 4 Accords

