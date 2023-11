Party Ludo : classique ! 4 place du fairage Périers, 8 mars 2024, Périers.

Périers,Manche

Venez découvrir ou redécouvrir les grands « classique ». L’équipe de la ludothèque vous accueille autant dans l’univers de la danse, la musique et jeux et des jouets classiques. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger pour partager..

2024-03-08 20:00:00

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



Come and discover or rediscover the great « classics ». The toy library team welcomes you to the world of dance, music, games and classical toys. There’s something for every taste and age. If you wish, you can bring something to eat or drink to share.

Venga a descubrir o redescubrir los grandes clásicos. El equipo de la ludoteca le da la bienvenida al mundo de la danza, la música, los juegos y los juguetes clásicos. Hay para todos los gustos y edades. Si lo desea, puede traer algo de comer o beber para compartir.

Entdecken Sie die großen « Klassiker » oder entdecken Sie sie wieder. Das Team der Ludothek begrüßt Sie gleichermaßen in der Welt des Tanzes, der Musik und der Spiele und des klassischen Spielzeugs. Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein. Wenn Sie möchten, können Sie etwas zu essen oder zu trinken mitbringen, um es mit anderen zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Côte Ouest Centre Manche