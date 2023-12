Exposition photographie- Anne Eppler 4 Passage Darcy Dijon, 25 avril 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 13:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

.

« Le point de départ de mon travail a toujours été de prendre en photo des personnes qui m’étaient inconnues. Pour ce faire, j’ai dans un premier temps frappé à la porte de maisons au hasard, ou parce qu’elles évoquaient chez moi un souvenir. J’ai abordé des personnes dans la rue qui m’ont fait ressentir quelque chose, ou des personnes m’ont abordée.

Avec ces personnes, si elles l’acceptent, nous créons une relation autour de la photographie. De cette rencontre, de leur confiance et de cet état de découverte, ensemble nous gardons une trace. Le moment que je préfère dans mon travail est l’instant ou je m’apprête à frapper à une porte de maison : j’imagine l’autre, je rêve, je fantasme, à la recherche d’assouvir ces images que j’ai en tête. Toutes mes photographies sont faites dans une forme de peur et d’excitation issue de ce moment. De l’étrange état intérieur que provoquent ces rencontres, de l’intimité que ces personnes m’offrent et de la confiance qu’elles m’accordent, est né le souhait de garder une trace en images. Il s’agit donc d’installer une confiance avec mon sujet et d’atteindre une forme de lâcher prise, d’abandon de soi, afin de produire une image qui suspende totalement la méfiance.

Par leurs gestes, par leur regard, par la palette chromatique que je leur donne, ensemble ils tirent leur origine d’une même famille. Une famille à l’évolution inconnue, entre fiction et réalité. » Anne Eppler

EUR.

4 Passage Darcy mi-lieu de l’abc

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



