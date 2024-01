METEO MIRAGE 4 BIS Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Me´te´o Mirage, c’est avant tout une histoire d’amitie´ qui prend racine en Seine-et-Marne quand Max et Alexis se rencontrent?a` l’adolescence. Au fil des anne´es, la bande s’agrandit et se forge un nom, porte´e par des lives e´lectriques et? bouillonnants (entre autres des 1e`re parties de -M-, Louise Attaque)…. Leur pop franc¸aise libre et sans complexe navigue entre e´nergie rock, envole´es synthe´tiques et e´lans tubesques. Sur sce`ne, la complicite´ et l’e´nergie de´vastatrice laissent rarement indiffe´rents. Apre`s un EP « Libre » remarque´, le groupe revient aujourd’hui avec un nouveau single « Meilleur » et un nouveau live, annonciateur d’un nouveau projet a` parai^tre au printemps.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

4 BIS COURS DES ALLIES 35000 Rennes 35