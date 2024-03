3ÈME SALON DES ARTS ET DES LOISIRS Maison des fêtes et de la culture Blainville-sur-l’Eau, samedi 6 avril 2024.

3ÈME SALON DES ARTS ET DES LOISIRS Maison des fêtes et de la culture Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Samedi

L’association AMFC de Blainville-sur-l’Eau (Association de la Maison des Fêtes et de la Culture) organise son 3ème salon des Arts et des Loisirs

Les clubs de l’association présenteront leurs créations et pour certains proposeront au public de s’essayer à leur art. Au programme, des activités de loisirs créatifs tels que l’aquarelle, l’aéromodélisme, la dentelle au fuseau, la photographie et le vitrail. Les jeux de cartes sont également présents avec la belote, le tarot et l’initiation au poker. Des démonstrations de danse folklorique, de danse moderne et de salon seront également au programme ainsi que plein d’autres activités.

L’entrée gratuite donne droit à une tombola, gratuite elle aussi, dont les lots proviennent des différentes activités présentes à ce salon.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Maison des fêtes et de la culture 2 rue de l’étang

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est

