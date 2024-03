38ÈME CIRCUITS DES CÔTES DE TOUL Toul, dimanche 19 mai 2024.

38ÈME CIRCUITS DES CÔTES DE TOUL Toul Meurthe-et-Moselle

Dimanche

Venez parcourir les Côtes de Toul à vélo, à VTT ou à pied sur des parcours variés au départ de l’Arsenal de Toul en matinée avec des départs de 7h30 à 10h.

3 parcours à vélo et VTT débutants pratiquants initiés

2 parcours de marche découverte pratiquants

Frais et modalités de participation sur notre site internet

Dans un cadre très convivial, l’Amicale Laïque Toul Cyclo & VTT et les Randonnées Touloises vous accueilleront sur des circuits entièrement nouveaux avec nos célèbres ravitaillements pour la route à Vaucouleurs et à Pierre-la-Treiche pour le VTT et la marche.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:30:00

fin : 2024-05-19 13:00:00

15 Avenue du Colonel Péchot

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@al-toul-cyclo-vtt.org

L’événement 38ÈME CIRCUITS DES CÔTES DE TOUL Toul a été mis à jour le 2024-03-18 par MT TERRES TOULOISES