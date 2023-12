Atelier tableau, plaque de porte en porcelaine 38 Place de l’église Bracquetuit Catégories d’Évènement: Bracquetuit

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 14:00:00

fin : 2024-06-27 17:00:00 Venez créer deux tableaux ou deux plaques de porte en porcelaine pour indiquer le nom de la pièce dans votre maison, le prénom …en appliquant des végétaux de notre jardin sur la porcelaine fraîche ! L’atelier de 3 h comprendra : – visite du jardin et cueillette des végétaux dont vous aurez besoin

– premier contact avec la porcelaine et application des végétaux sur les formes choisies pour vos deux plaques de porte

– inscription à main levée du nom de la chambre ou pièce de la maison

– coloration à l’engobe au choix Nous cuisons vos deux pièces réalisées ce jour.

Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos créations 3 à 4 semaines après l’atelier ou par envoi postal (port 10 €) – 6 participants maximum Enfant à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte qui participe (même tarif).

38 Place de l’église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie

