37ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE Sarrebourg, jeudi 16 mai 2024.

37ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE Sarrebourg Moselle

Vendredi

En 2024, le festival de musique de Sarrebourg tournera autour d’un polar L’affaire Vivaldi !

Pourquoi et comment Antonia Vivaldi, compositeur des « Quatre Saisons » universellement connues, a vu la quasi totalité de son œuvres menacée de disparation dès sa mort au 18ème siècle, miraculeusement sauvée et redécouverte dans sa totalité au milieu du 20ème siècle ?

C’est cette histoire incroyable que va raconter la 37ème édition du festival de musque plus international que jamais proposée par les Rencontres Musicales de Saint-Ulrich.

15 concerts en 4 jours, et dans toute la ville, autour de l’invité d’honneur du festival Federico Maria Sardelli (auteur du fameux « bouquin ») et son ensemble « Modo Antiquo ».

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-20

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

