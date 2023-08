VISITE GUIDÉE EN FAMILLE 37 rue de Lorraine Lunéville, 25 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le Théâtre de Lunéville vous propose un parcours découverte à faire en famille. Découvrez de manière ludique l’histoire et les anecdotes du lieu, mais aussi les coulisses et les métiers qui gravitent autour du plateau. On vous dit tout… ou presque, et on vous réserve quelques surprises !

Ces visites sont gratuites SUR INSCRIPTION. A partir de 8 ans. Durée 1h15.

D’autres visites peuvent être organisées pour les groupes, sur demande au 03 83 76 48 66.. Tout public

Mercredi 2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 15:15:00. 0 EUR.

37 rue de Lorraine Théâtre

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Théâtre de Lunéville offers a discovery tour for the whole family. It’s a fun way to discover the history and anecdotes of the theatre, as well as behind-the-scenes information on the jobs that revolve around the stage. We’ll tell you everything? or almost everything, and we’ve got a few surprises in store for you!

These tours are free ON REGISTRATION. Ages 8 and up. Duration 1h15.

Other tours can be organized for groups, on request by calling 03 83 76 48 66.

El Théâtre de Lunéville propone una visita descubrimiento para toda la familia. Es una forma divertida de descubrir la historia y las anécdotas del teatro, así como información entre bastidores y los oficios que giran en torno al escenario. Te lo contaremos todo… o casi todo, ¡y te tenemos preparadas algunas sorpresas!

Estas visitas son gratuitas PREVIA INSCRIPCIÓN. A partir de 8 años. Duración: 1 hora y 15 minutos.

Se pueden organizar otras visitas para grupos, previa solicitud llamando al 03 83 76 48 66.

Das Théâtre de Lunéville bietet Ihnen eine Entdeckungsreise für die ganze Familie. Entdecken Sie auf spielerische Weise die Geschichte und die Anekdoten des Theaters, aber auch den Blick hinter die Kulissen und die Berufe, die rund um die Bühne arbeiten. Wir erzählen Ihnen alles oder fast alles und halten einige Überraschungen für Sie bereit!

Die Führungen sind kostenlos, ANMELDUNG erforderlich. Ab 8 Jahren. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Andere Führungen für Gruppen können auf Anfrage unter der Nummer 03 83 76 48 66 organisiert werden.

