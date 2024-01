Festival Jazz à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac, vendredi 16 août 2024.

Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-16

Devenu incontournable, le festival Jazz à Jonzac investit en été le cloître des Carmes et en automne au centre des Congrès où durant ces soirées les rythmes du blues, du boogie-woogie, du rock and roll résonnent et font swinguer le public.

.

35 rue des Carmes Cloître des Carmes à Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge