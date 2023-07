OJM – Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 19 juillet 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Marseille Concerts vous propose une soirée avec l’OJM – Orchestre des Jeunes de la Méditerranée pour célébrer leur 40 ans..

2024-07-19 21:30:00 fin : 2024-07-19 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille Concerts invites you to an evening with the OJM – Orchestre des Jeunes de la Méditerranée to celebrate their 40th anniversary.

Marseille Concerts le invita a una velada con la OJM – Orchestre des Jeunes de la Méditerranée para celebrar su 40 aniversario.

Marseille Concerts bietet Ihnen einen Abend mit dem OJM – Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, um ihr 40-jähriges Bestehen zu feiern.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille