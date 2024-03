34ème Bourse aux minéraux – Les 6 et 7 avril Salle polyvalente Castelginest, samedi 6 avril 2024.

34ème Bourse aux minéraux – Les 6 et 7 avril Une exposition à la portée de tous avec un choix exceptionnel de minéraux et de fossiles du monde, rares par leur qualité. 6 et 7 avril Salle polyvalente Renseignements

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

De par leurs couleurs et leur très belle cristallisation, les minéraux seront à l’honneur avec des spécimens remarquables ! Trouvailles françaises et régionales devenues des pièces de collection car elles proviennent de gisements fermés. Pour votre plaisir, les pierres du bien-être sous toutes leurs formes avec différents accessoires. Découverte de pierres taillées inédites. Que vous soyez amateurs ou collectionneurs, vous pourrez trouver la pièce de votre choix et partager votre passion avec une vingtaine d’exposants qui vous renseignera sur l’énigme des trésors de la Terre

Venez- vous amuser en famille : Atelier Dégagement de fossile » gratuit pour enfants et adultes. Comme un véritable paléontologue, vous pourrez mettre à jour un fossile, le suspense est garanti ! Vous serez guidés dans le dégagement progressif du fossile en utilisant du matériel spécialisé. Vous aurez la joie d’emporter votre fossile.

Animation interactive sur les insectes du monde : Scarabées géants Magnifiques papillons tropicaux, coléoptères. Phasmes, surprenantes araignées. Crustacés naturalisés. Vous pourrez tout apprendre sur les plantes carnivores les plus bizarres et sur les tropicales les plus originales ; plantes grasses à vendre pour vos jardins !

Expertises offertes par un gemmologue agrée

Sur place, buvette et gourmandises ENTREE 2€ dès 12 ans

Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie

exposition vente