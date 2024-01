28e Festival de Pâques de Deauville : Max Reger, Franz Schrecker et Johannes Brahms 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville, dimanche 7 avril 2024.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

Programme:

Max Reger (1873-1916) – Sonate pour clarinette et piano n° 3 op. 107

Franz Schrecker (1878-1934) – Der Wind pour violon, clarinette, cor, violoncelle et piano

Johannes Brahms (1833-1897) – Trio pour clarinette, violoncelle et piano en la mineur op. 114, Liebeslieder Walzer pour piano à quatre mains op. 52a

Raphaël Sévère : clarinette

Manuel Escauriaza Martinez Peñuela : cor

Emmanuel Coppey : violon

Maxime Quennesson : violoncelle

Arthur Hinnewinkel, Gabriel Durliat : piano

Constante des rendez-vous culturels Deauvillais, le Festival de Pâques privilégie la découverte, le partage et l’apprentissage. Au fil des éditions, le Festival de Pâques a révélé cinq générations de jeunes musiciens et d’ensembles de chambre bien connus de tous aujourd’hui. Aînés et cadets se transmettent toujours avec la même joyeuse complicité leur passion pour la musique de chambre, ses chefs-d’œuvre reconnus comme ses pages plus rares.

32 avenue Hocquart de Turtot Salle Elie-de-Brignac – Arqana

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-13