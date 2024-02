30ème randonnée des coteaux de la voie romaine Saint-Félix-de-Villadeix, lundi 1 avril 2024.

En 2024, pour la 30ème nous relevons le défi de vous accueillir avec de belles surprises tout pour passer un bon moment à Saint Félix de Villadeix.

Le foyer rural de Saint Félix de Villadeix se mobilise pour vous proposer :

– Un trial libre de 13 à 20 km. Départ 8h30

– Une rando pédestre 8 13 et 20 km, départ libre de 8h à 9h30

– Des circuits VTT 8 15 – 25 – 35 – 45 et 53 km avec trois boucles techniques optionnelles. Départs libres de 8h à 9h30

Inscription sur place à partir de 7h15

Nombreux ravitaillements, Balisage de qualité, Signaleurs, Qualité des circuits avec un bon dénivelé.

Pour la trentaine édition, animations diverses (stands de bien-être, sport, produits locaux, grande tombola, bourse au matériel de sport)

A l’arrivée sandwich /boissons / repas possible sur réservation de préférence par SMS. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-01 07:15:00

fin : 2024-04-01

Place de l’église

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 30ème randonnée des coteaux de la voie romaine Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2024-02-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides