30ème marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Salle des fêtes et parvis Bligny-sur-Ouche, samedi 7 décembre 2024.

30ème marché de Noël de Bligny-sur-Ouche Salle des fêtes et parvis Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tous les ans, le temps d’un week-end, la magie de Noël s’installe à Bligny-sur-Ouche lors du Marché de Noël.

Cette 30ème édition se déroulera le samedi 07 décembre 2024 de 14h à 19h et dimanche 08 décembre 2024 de 10h à 19h.

Venez flâner parmi la cinquantaine d’exposants et trouver la bonne idée cadeau qui fera plaisir à toute la famille chocolats, escargots, vin d’Alsace et de Bourgogne, artisanat local et artisanat du monde, décorations de Noël, livres, bijoux… Il y en aura pour tous les goûts !

Le Marché de Noël de Bligny-sur-Ouche est reconnu pour sa convivialité et pour la qualité de ses exposants.

Tombola , passage du Père Noel

Buvette, vin chaud et gaufres .

Tarifs visiteurs Entrée gratuite.

Tarifs exposants :voir bulletin d’inscription .

Salle des fêtes et parvis Place de l’Hôtel de Ville

Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@belitourisme-animation.com

